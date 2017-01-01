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KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu:

09 Mayıs 2017 Salı, 18:07
KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu:

ANTALYA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, "Kıbrıs'ta bir anlaşma olacağına inanmıyorum." dedi.

Eroğlu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Kıbrıs Üzerine" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında "Savaşın gerçek yüzü"nü gördüğünü anlatan Eroğlu, "Bana zaman zaman 'Eroğlu, anlaşma istemez' dedikleri zaman 'Ben savaşın gerçek yüzünü gördüm...' Dolayısıyla Kıbrıs'ta anlaşma olmasını isterim, yalnız anlaşma olacaksa, herhalde nasıl olursa olsun bir anlaşma değil. Bu kadar uğraştan, fedakarlıktan sonra Rum'un insafına bizi bırakacak bir anlaşmaya 'evet' demek mümkün değil." diye konuştu.

Eroğlu, "Türkiye için Kıbrıs önemli değil, Kıbrıs olmazsa Türkiye'nin komşularıyla başı ağrımaz", "Kıbrıs Türk'ü, Türkiye'nin yardımına bu kadar kendini hak sahibi görüyor", "Türkiye, elini neden Kıbrıs'a, Kıbrıs Türk'üne bu kadar uzatıyor?' gibi sorularla zaman zaman karşılaştıklarını ifade ederek, "Ama biz her zaman söylüyoruz, Kıbrıs, Türkiye ile etle tırnak gibidir. Biz, birbirimizden ayrılamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Adada olası bir anlaşmaya ilişkin görüşlerini de dile getiren Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varma inancın var mı?) diye sorarsanız, bana göre böyle bir inanç taşımak artık mümkün değildir. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacağına inanmıyorum. Rumlar, yıllarca bizi müzakere masasında tutmak gayreti içerisinde olmuşlardır. Peki Rumların yerinde siz olsanız, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı bir devlet, Birleşmiş Milletlerde oy, Avrupa Birliğinde (AB) veto hakkı olan bir ülke niye anlaşsın? Şimdi anlaşabilmek için de Kıbrıs Türk halkının, ana vatan Türkiye'nin kabul edemeyeceği olağanüstü isteklerde bulunuyor."

- "Rum'un uzlaşmazlığını görmek istemiyorlar"

Eroğlu, dış dünyanın, KKTC halkını anlaşmaya yanaşmamakla suçlarken, Rum'un uzlaşmazlığını kendileri körüklediği için görmek istemediğini söyledi.

Kıbrıs müzakerelerinin devam ettiğini anımsatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah devam eder çünkü Rumlar ile anlaşmanın imkanı olmadığını sadece ben görmüyorum. Artık Kıbrıs Türk'ünün dörtte üçü Rum'un uzlaşma niyetinde olmadığını hatta Annan Planı'na 'evet' diyen bugünkü Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı bile (Temmuz'a kadar bir anlaşma olacağı beklentisi içerisinde) 'Eğer anlaşma olmazsa biz de devlet olarak yolumuza devam edebiliriz.' diyor. Yani ilk defa benim gibi konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti, bizim garantimizdir. Eğer biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini kurmamış olsaydık, bugün müzakere masasında iki lider olarak oturamazdık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini kurduğumuz için o masada Kıbrıs Türk halkının lideri olarak oturuyoruz."

Eroğlu, Rum lider Nikos Anastasiadis'in, deniz altı zenginliklerini ihale ettiğine dikkati çekerek, "Şimdi kazı başlayacak. Kazı başladığı zaman kıyamet kopacak çünkü bizim Türkiye ile özellikle Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde Barbaros Hayrettin Paşa gemisi sismik araştırmalara başlamıştır. Kazılara başlandığı anda bizim sismik araştırmalar, platform kiralanarak ya da satın alınarak kazıya dönüşecek. İşte o zaman müzakere masası ortadan kalkacak." görüşünü savundu.

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