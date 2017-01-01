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DENİZLİ (AA) - Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde etkili olan ve saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, elektrik telleri koptu, vatandaşlar da zaman zaman sokakta yürümekte güçlük çekti.

Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Sokağın elektriği güvenlik sebebiyle kesilirken, çatıdan sökülen ve asılı kalan büyük parça, itfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde kesilerek düşürüldü.







