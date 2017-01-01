Bilecik'te kaçak kazı operasyonu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kaçak kazı yaptığı iddia edilen 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Camicedit Mahallesi'nde, Orhan Cengiz'e ait tarihi evde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.S.K, R.N, N.C, M.B, Ü.Ş, S.Ş. ile A.C'yi kazma, kürek, delici el aleti, elektrik kablosu ve kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Ş.S.K, R.N, N.C, M.B, Ü.Ş. ve S.Ş. tutuklanırken, A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.