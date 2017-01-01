Düzce'de sağanak ve dolu yağışı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bazı evler ile tarım arazileri hasar gördü.

Merkeze bağlı Fındıklı Aksu köyünde etkili olan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Rüzgarla birlikte etkili olan dolu yağışı nedeniyle 90 hanenin bulunduğu köydeki evlerin çatıları zarar gördü.

Şiddetli rüzgar sebebiyle ağaçların devrildiği köyde arı kovanlarının tahrip olması sonucu arıların saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Birçok ev ve bahçenin zarar gördüğü köyde vatandaşlar yağışın olumsuz izlerini silmek için çalışma başlattı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Köydeki 3 mahallede onarım çalışmalarına başlandı.