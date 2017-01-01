Rusların Zafer Bayramı Kemer'de kutlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Ruslar, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyasına karşı kazandığı zaferi kutladı.

Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara, Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, Kemer Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Kemer Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Soronika, ilçede tatil yapan Rus ve diğer ülke vatandaşları katıldı.

Kutlamalar öncesi konuşma yapan Kaymakam Feslihan, Kemer'in her yıl binlerce yerli ve yabancı misafir ağırladığını belirterek, bunların büyük çoğunluğunu Rusların oluşturduğunu söyledi.

Feslihan, Kemer'e gelen Rus misafirlerle yıllardır dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin geliştiğini ifade ederek, Rusların Zafer Bayramı coşkusuna ortak olmak istediklerini kaydetti. Feslihan, ilçede yaşayan ve tatilini sürdüren Rusların zafer bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından yapılan dans gösterileri ve konserlerde renkli görüntüler oluştu. Kutlamalara katılanların yakalarına, siyah ve turuncu kurdele takıldı.

Etkinlikte, Rus savaş gazisi Lyatifova Valentina Petrovna'ya plaket ve çiçek verildi.