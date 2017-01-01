Denizli'de 2 kişiye asitli saldırı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir eve giren ve henüz kimliği belirlenemeyen iki kişinin uykudayken üzerlerine asit türü bir sıvı döktüğü Yıldız Sezer ve 10 yaşındaki yeğeninin tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yıldız Sezer (26), 10 yaşındaki ağabeyinin kızı Elif Nur Sezer ile geçen hafta çarşamba gecesi oyun oynadıktan sonra birlikte uykuya daldı.

Sabah 04.00 sularında çığlık sesleri üzerine uyanan ev sakinleri, hala ve yeğeninin yüz ve vücutlarındaki sıvı lekeleri ve yanıkların ne oluştuğunu gördü.

Denizli Devlet Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne kaldırılan Yıldız Sezer'in yüzünün büyük bölümü ile sırt ve göğüs bölgesinde, Elif Nur Sezer'in ise yüzünde ve kollarında yanık meydana geldi.

Yanıkların asit türü bir sıvının dökülmesi neticesi oluştuğu, maddenin kesin olarak belirlenmesi için alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği belirtildi.

Ev ve çevresinde inceleme yapan emniyet ekipleri, kapının önünde kilit açmakta kullanıldığı değerlendirilen kart parçaları buldu.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarında da 2 kişinin duvardan atlayarak kaçtığı tespit edildi.

- "Rüya sandım"

Saldırıya uğrayan Yıldız Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada gece uyurken yüzüne bir şey döküldüğünü hissettiğini, rüya gördüğünü sandığını acı duymaya başlayınca çığlık atarak yardım istediğini söyledi.

Sezer, "Elimi yüzümü bol suyla yıkadık, sonra hastaneye geldim. Kaç gündür buradayım, canım çok yanıyor. Vücudum, ön kısımlar, arkam yanık. Yapanları görmedim. Nasıl girdikleri hakkında hiçbir bilgim yok. Bilinçli yapılmış bir şey. Eski nişanlım vardı, yurt dışında. Onun yaptırdığını düşünüyorum. Çünkü bana düşman olacak başka hiç kimse yok." dedi.



Yıldız Sezer'in annesi Elif Sezer ise saldırının kızının Avustralya'da yaşayan eski nişanlısı tarafından yaptırılmış olabileceğini öne sürdü.

Sezer, olayı şöyle anlattı:

"Birinin sırtında çanta varmış, biri gözetleme yapmış. Kapı nasıl açıldı bilmiyoruz. Gece bir çığırtı koptu, 'ne bu' dedik biz. Ne serpildiyse çok pis kokuyordu. Çocuğun ağzına da girmiş. 'Git kızım, lavabonun altına git, yıka' dedim. Gözünü açmadan hemen çocuğumu lavaboya götürdüm. Ben elini yüzünü yıkadım. Babası 'kızım ne oldu?' deyip sarılınca onun da kolu ve kalbinin üstü yandı. Hemen alıp acile götürdüm."

Çocuğu ve torununun hayatının karardığını, bir insanın böyle bir şeyi nasıl yaptığına anlam veremediğini anlatan Sezer, eski nişanlısının kızını "seni kimseye yar etmem" diyerek tehdit ettiğini ileri sürdü.

Sezer, "Ben, bu adamdan şikayetçiyim. Yapan da yaptıran da bulunsun. Adalet bunu yapana cezasını versin. Benim çocuklarımın hayatı bitti" diye konuştu.



