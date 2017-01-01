Batman’da FETÖ/PDY operasyonu

BATMAN (AA) – Batman’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet teşkilatının "Mahrem yapılanması" içerisinde üst düzey şahıslardan 19 kişi hakkında yakalama kararı verildiği belirtildi.
Haklarında yakalama kararı çıkartılan ve Batman’da ikamet ettiği belirlenen 19 şüpheliden 10’unun Batman’daki soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu belirtilen açıklamada, diğer 9 kişiden 6'sının bir süre önce gözaltına alındığı hatırlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı da tutuklanırken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.