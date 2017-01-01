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Afyonkarahisar'daki trafik kazası

09 Mayıs 2017 Salı, 18:36
Afyonkarahisar'daki trafik kazası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Yılmaz'ın 6 yaşındaki kızı Sahra Sıla Yılmaz defnedildi.

Yılmaz için İmaret Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Küçük kızın tabutunun üzerine beyaz elbisesi serildi.

Sahra Sıla'nın cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Afyonkarahisar Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Yılmaz ailesi ve yakınları ile Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Eray, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma ve emniyet mensupları katıldı.

Afyonkarahisar-Konya Karayolu'nun 5'inci kilometresinde, 7 Mayıs'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu Sahra Sıla Yılmaz yaşamını yitirmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı.

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