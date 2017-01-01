Talimatları "kakaotalk"tan alan polis imamının "FETÖ" davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında polis yapılanmasında imamlık yaptığı iddia edilen "kakaotalk" kullanıcısı Harun Enterili'nin de bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Harun Enterili, Emrullah Özgen ve Gökhan Perçin ile sanık avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmalarına geçilen sanıklardan Enterili, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Hakkımda iddiada bulunan sanık Özgen'i tanımıyorum. Hiçbir şekilde gizli haberleşme programı kullanmadım. İddialar hayalidir. Muhtemelen etkin pişmanlık adına yapılmıştır. İddialar asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Sanık Perçin de suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütüyle bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

Bahsedilen örgütle hiçbir şekilde bağlantısının olmadığını belirten Perçin, "Hakkımda iddiada bulunan kişileri tanımıyorum, iddialar da asılsızdır. Hiç tanımadığım birisinin 14 sene önceki halimle beni teşhis etmesi tuhafıma gitti. Sohbet grubuna katılmadım, hiçbir toplantıya gitmedim. Sanık Özgen, muhtemelen etkin pişmanlıktan yararlanıp hapse girmemek için böyle şeyler söylediğini, amacının kendini kurtarmak olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sanık Özgen ise diğer sanıkların kendisine yönelik ithamlarına "Doğruyu bir kere söylerseniz başka bir şey söylemeye gerek olmaz." dedi.

Kimseye iftira atmadığını anlatan Özgen, "Benim günahım bana yetiyor, vicdanım rahatsız, kandırılmışız." dedi.

Özgen, söz konusu yapıyla 2008'de çay ve sohbetle tanıştığını bildirerek, şöyle devam etti:

"O dönem tanıdığım kişi beni Ali Kırbaç'la Ankara'da tanıştırdı. Tayinim Erzurum'a çıktı. Ali bana burada 'Eagle' programını kurdu. Göreve başladığımda 'Süleyman' kod adlı kişi evime gelerek 'ByLock' programını yükleyip sanık Enterili'ye yönlendirerek sohbetlere devam etmemi söylediler. Sohbetlere katılmaya başladım. Toplantılarda dini sohbet yapılıp himmet verilirdi. Sanık Enterili'ye de himmet verdim. Bu yapıya hükümetle hareket eden bir yapı olduğunu bilip katıldım. Her şeyi 15 Temmuz'da gördüm. O gece ByLock'tan dua edin diye mesajlar gelince ne olduğunu anladım. Bu yapı dini duygularımızı kullanarak kandırdı. Amerika ve İsrail'e hizmet eden bir yapı olduğunu sonradan fark ettim."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerine devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Harun Enterili'nin FETÖ/PDY'nin polis yapılanmasında imamlık yaptığına dair teşhis ve beyanların bulunduğu, mahrem yapıda polisleri kontrol ve sevk eden imam/öğretmen olduğu ve onlara örgütsel eğitim verip, topladığı bilgileri ve himmetleri üste aktardığı, bilgisayar görüntülerinin incelenmesinde haberleşme programlarından olan "kakaotalk" kullandığı, örgüt lideri Fetullah Gülen'in paylaşımları, onun örgütsel anlatımını aktaran mesajları ile FETÖ/PDY'yi övücü paylaşımlar yaptığı yer alıyor.

Sanık Emrullah Özgen'in FETÖ/PDY'nin kullandığı haberleşme sistemi ByLock programını kullandığının belirlendiği iddianamede, Özgen ve Gökhan Perçin'in sohbet grubunda bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar Enterili'nin "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, Özgen ve Perçin'in ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.