Mersin'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması operasyonu

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde emniyet personelinden sorumlu olarak faaliyet yürüttükleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda aktif olarak çalışan İcra Müdür Yardımcısı E.K ile öğretmenler A.Y, M.D, açığa alınan öğretmenler A.O. ve D.K. ile FETÖ kurumlarında çalışan M.H, A.S. ve mühendis M.Ç. ile şüpheliler M.Ç, Ş.S, İ.D ve M.S. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi. Aralarında İcra Müdür Yardımcısı E.K'nin de olduğu 7 şüpheli tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.