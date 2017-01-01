Düzce'de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen ve takibe alınan M.B, S.A, S.Ş.I ve E.K, İstanbul'dan temin ettikleri yaklaşık bin uyuşturucu hapı otomobille kente getirdikleri sırada yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.