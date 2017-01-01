Kırıkkale'de FETÖ/PDY davaları

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Mustafa K. Bolu T tipi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgütün şifreli haberleşme programı"ByLock"u kullanmak suçlamasıyla yargılanan Mustafa K, savunmasında, bu programı hiç kullanmadığını telefonundan nasıl çıktığını bilmediğini söyledi.

Bu yapıyla hiçbir alakasının olmadığını savunan Mustafa K, suçsuz olduğunu ve beratını talep etti.

Mahkeme heyeti, Mustafa K'nın, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmalarda ise FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan tutuksuz yargılanan Namık T, Kemal D, Faruk K. ve Hüseyin G. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuksuz hallerinin devamına karar vererek duruşmaları erteledi.