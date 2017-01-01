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Erzurum'da FETÖ/PDY davası

09 Mayıs 2017 Salı, 19:23

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen eski Erzurum Havaalanı Şube Müdürü Nurettin Öner'in "silahlı terör örgütü kurup yönettiği" iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurettin Öner ile avukatı Gündüz Güneş katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Öner'in tanık anlatımı ile FETÖ/PDY'nin toplantı grubuna dahil olması, FETÖ/PDY tarafından kullanılan ByLock programını kullanması, Bank Asya'da hesaplarının bulunması ve toplantılarda grup imamlığı yapıp himmet toplamasından dolayı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Öner, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, hiçkimseden bir talimat almadığını ve FETÖ liderinin herhangi bir şekilde talimat verdiği hususunda dosyada bir şey olmadığını ileri sürdü.

Hazırlanan rapordaki beyanlar esas alınarak suçlama yapıldığını savunan Öner, "Bu dahi yanlış yansıtılmaktadır çünkü tevdi raporunda bir para yatırma işleminden de bahsedilmemektedir. Buna rağmen iddia makamı böyle birşey varmış gibi isnatta bulunmuştur. Kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Ben zaten sadece bankacılık faaliyetleri yaptığımı samimiyetle söylemiştim. Bunu inkar da etmiyorum. Hiçbir özel amacı da yoktur. Tanıkların görüşme yönündeki iddialarının HTS kayıtları ile araştırılmasını, aynı şekilde ByLock ile bir görüşme yapmış isem bu kayıtların da tespitini talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık eski Erzurum Havaalanı Şube Müdürü Nurettin Öner'in devre arkadaşları ile Murat Danış'ın ve "Abdullah" kod adlı Ali Kıraç'ın imamlığında FETÖ/PDY terör örgütünün toplantı grubuna dahil olduğu ve terör örgütünün kullandığı haberleşme sistemi "ByLock" programını kullandığı belirtiliyor.

Sanığın, örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda Bank Asya'ya para yatırdığı, örgütün polis yapılanmasına dahil olduğu, örgütsel mertebesinin yükseltilip toplantı grubuna imamlık yapmaya ve "himmet" toplamaya başladığı ifade edilen iddianamede, Öner'in "silahlı terör örgütü kurup yönettiği" iddiasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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