Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

DENİZLİ (AA) - Ankara merkezli 81 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında Denizli'de gözaltına alınan 17 zanlıdan 15'i tutuklandı.
'Mahrem imamlara' yönelik soruşturma kapsamında aralarında kamudan ihraç edilen öğretmen ve diğer bakanlıklarda çalışan memurlar ile FETÖ'ye bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin bulunduğu 17 zanlı, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.