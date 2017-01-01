Kırklareli’nde darbe girişimi davası

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki darbe girişimine destek vermek amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla, haklarında dava açılan, 15 tutuklu eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında olduğu 15 tutuklu sanık Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunduruldu.

Öğle arasından sonra devam eden duruşmada, binbaşı İlker Birel'in savunması alındı.

Birel, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, hiçbir terör örgütü ile bağının bulunmadığı öne sürdü.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece tugay nöbetçi amiri olarak görev yaptığını belirten Birel, o gece gelen sözde sıkıyönetim emrini ilk sayfasını okuduktan sonra eski tuğgeneral Bekir Koçak'a vermek üzere zarfladığını ifade etti.

Ardından Koçak ile cep telefonu ile görüştüklerini anlatan Birel, ''Komutanım çok önemli bir emir var. Okumadan zarfladık. Size vermeyi bekleyeceğim' dedim. Komutan da 'emir mi var' diye sordu. 'Evet ben de ne olduğunu anlayamadım' dedim. 'Personeli mesaiye çağırın kışla emniyet tedbirlerine dikkat edin ben geliyorum' dedi. Ardından telefonu kapadı.''

Koçak'ın gelmesinin ardından makam odasında toplantı düzenlendiğini aktaran Birel, o gece hiçbir aksi harekette bulunmadıklarını ileri sürdü.

Birel, nizamiye görevlilerine "Savcı, polis doğrudan içeriye alınmasın, giriş çıkış olmasın" diye talimat verdiğini ifade etti.

Duruşmanın ikinci gününde 9 sanığın savunmaları tamamlandı.

Sanıklar geniş güvenlik önemleri altında duruşma salonundan çıkarılarak ring aracına bindirildi.

Sanıkların araca bindirildiği sırada bir sanık yakını "Adalet yerini bulacak" dediği duyuldu.

Sanık yakını polis ekiplerince salondan uzaklaştırıldı.