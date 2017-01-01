ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırklareli’nde darbe girişimi davası

09 Mayıs 2017 Salı, 19:58

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki darbe girişimine destek vermek amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla, haklarında dava açılan, 15 tutuklu eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında olduğu 15 tutuklu sanık Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunduruldu.

Öğle arasından sonra devam eden duruşmada, binbaşı İlker Birel'in savunması alındı.

Birel, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, hiçbir terör örgütü ile bağının bulunmadığı öne sürdü.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece tugay nöbetçi amiri olarak görev yaptığını belirten Birel, o gece gelen sözde sıkıyönetim emrini ilk sayfasını okuduktan sonra eski tuğgeneral Bekir Koçak'a vermek üzere zarfladığını ifade etti.

Ardından Koçak ile cep telefonu ile görüştüklerini anlatan Birel, ''Komutanım çok önemli bir emir var. Okumadan zarfladık. Size vermeyi bekleyeceğim' dedim. Komutan da 'emir mi var' diye sordu. 'Evet ben de ne olduğunu anlayamadım' dedim. 'Personeli mesaiye çağırın kışla emniyet tedbirlerine dikkat edin ben geliyorum' dedi. Ardından telefonu kapadı.''

Koçak'ın gelmesinin ardından makam odasında toplantı düzenlendiğini aktaran Birel, o gece hiçbir aksi harekette bulunmadıklarını ileri sürdü.

Birel, nizamiye görevlilerine "Savcı, polis doğrudan içeriye alınmasın, giriş çıkış olmasın" diye talimat verdiğini ifade etti.

Duruşmanın ikinci gününde 9 sanığın savunmaları tamamlandı.

Sanıklar geniş güvenlik önemleri altında duruşma salonundan çıkarılarak ring aracına bindirildi.

Sanıkların araca bindirildiği sırada bir sanık yakını "Adalet yerini bulacak" dediği duyuldu.

Sanık yakını polis ekiplerince salondan uzaklaştırıldı.

İLGİLİ HABERLER
Ormanlık alanda FETÖ elebaşına ait kitaplar bulundu
YEREL

ORMANLIK ALANDA FETÖ ELEBAŞINA AİT KİTAPLAR BULUNDU

''Suriye ile savaşa girdiğimizi sanarak tedbirleri artırdık''
YEREL

''SURİYE İLE SAVAŞA GİRDİĞİMİZİ SANARAK TEDBİRLERİ ARTIRDIK''
Öğrenciler üniversiteleri tanıdı
YEREL

ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTELERİ TANIDI
Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

LÜLEBURGAZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

''İmkan olduğu halde kaçmadım''
YEREL

''İMKAN OLDUĞU HALDE KAÇMADIM''
&quot;Sıkı yönetim komutanları listesinde ismimin neden olduğunu bilmiyorum&quot;
YEREL

"SIKI YÖNETİM KOMUTANLARI LİSTESİNDE İSMİMİN NEDEN OLDUĞUNU BİLMİYORUM"
Darbeci askerler hakim karşısında
YEREL

DARBECİ ASKERLER HAKİM KARŞISINDA
Dil, Edebiyat ve Milli Kimlik&quot; konferansı
YEREL

DİL, EDEBİYAT VE MİLLİ KİMLİK" KONFERANSI
Kütüphane Kuruyoruz&quot; kampanyası
YEREL

KÜTÜPHANE KURUYORUZ" KAMPANYASI
HEM Geleneksel Yıl Sonu Sergisi 17 Mayıs'ta
YEREL

HEM GELENEKSEL YIL SONU SERGİSİ 17 MAYIS'TA
Kırklareli Üniversitesi Sanat Festivali sona erdi
YEREL

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SANAT FESTİVALİ SONA ERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Plastik çatalları toprağa batırdı, bakın sonunda ne oldu?
  • 3 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 4 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu