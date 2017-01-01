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Kayıp 2 kişinin cesedinin toprağa gömülü halde bulunması

09 Mayıs 2017 Salı, 20:21

UŞAK (AA) - Uşak'ta alacak meselesi yüzünden 2 kişiyi öldürdükten sonra toprağa gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ö.S. tutuklandı.

Yapağılar köyünde alacak meselesi yüzünden Osman Çıtır (38) ile Ünal Ergün'ü (23) öldürdükten sonra araziye gömen Ö.S.'nin, Uşak Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ö.S, çıkarıldığı mahkemece "cinayet" suçlamasıyla tutuklandı.

- Olay

Kayıp oldukları gerekçesiyle aranan Osman Çıtır (38) ile Ünal Ergün'ü (23) alacak meselesi yüzünden öldürüp cesetlerini gömdüğünü itiraf eden Ö.S. dün gözaltına alınmış, Çıtır ve Ergün'ün cesetleri iş makinesi yardımıyla çıkartılmıştı.


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