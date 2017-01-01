İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silopi'de

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ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silopi ilçesinde zırhlı polis aracının eve çarptığı olaya ilişkin, "Polis memurlarımızdan bir tanesi tutuklandı, diğeri ile ilgili işlemler de sürüyor." dedi.

Helikopterle Silopi ilçesine gelen Bakan Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi İhsan Su ve Silopi Kaymakamı Savaş Topal ile 4 Mayıs'ta zırhlı polis aracının Karşıyaka Mahallesi 715. Sokak'ta bulunan evlerine çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet (7) ve kardeşi Furkan Yıldırım'ın (6) Hz. Osman Camisi'nde taziyeleri kabul eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, burada yaptığı açıklamada, üzücü kazada Muhammet ve Furkan'ın yaşamını kaybettiğini anımsattı.

Kazadan sonra ailelerin metanetle bu acıya sabrettiğini işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Muhammet ve Furkan'ın bizi cennette karşılayacağına inanıyoruz. Olayın hemen akabinde soruşturmalar başladı ve devam ediyor. Başsavcılığımız da hemen olayla ilgili gerekli tahkikatı yaptı. Biz de Silopi'ye bu acılı ailemizi ziyarete geldik. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Polis memurlarımızdan bir tanesi tutuklandı, diğeri ile ilgili işlemler de sürüyor. Çocukların babası, dedesi, annesi büyük metanet gösterdiler. Buraya ulaştığımızdan itibaren de aynı anlayışı bize de gösterdiler. Bugün bizleri evlerinde kabul ettiler. Yanlarında, kalplerinde olduğumuzu bilmenizi isteriz."

- "Allah hepinizden razı olsun"

Hayatını kaybeden çocukların dedesi Salih Yıldırım ise ziyaret nedeniyle Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Sayın Bakanım buraya kadar geldiniz şeref verdiniz. Olayın ilk saatinden şimdiye kadar valimiz, kaymakamımız ve emniyet müdürümüz bizleri yalnız bırakmadı. Taziyemize katıldılar, definde mezarlıkta hazır bulundular. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Baba Mesut Yıldırım ise 5 çocuğundan 2'sini kaybettiğini belirterek, "Bu acılı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Bu arada, Bakan Soylu mahalleye gelişinde yolda karşılaştığı kadınlarla bir süre sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.









