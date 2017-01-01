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Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması

09 Mayıs 2017 Salı, 20:51

DÜZCE (AA) - Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" soruşturması kapsamında gözaltına alınan farklı meslek gruplarından K.Ö, N.Ö, O.K.T, T.A. ve C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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