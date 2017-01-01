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Giresun'da FETÖ/PDY soruşturması

09 Mayıs 2017 Salı, 21:37

GİRESUN (AA) - Giresun'da, 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Türkiye genelinde 26 Nisan'da FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Giresun'da düzenlenen operasyon kapsamında, 7 kişi gözaltına alınmış, şahıslardan 1'i tutuklanmıştı.

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