Giresun'da FETÖ/PDY soruşturması

GİRESUN (AA) - Giresun'da, 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
Türkiye genelinde 26 Nisan'da FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Giresun'da düzenlenen operasyon kapsamında, 7 kişi gözaltına alınmış, şahıslardan 1'i tutuklanmıştı.