16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

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MERSİN (AA) - Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı ile keman virtüözü Berfin Aksu konser verdi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki Nevit Kodallı Salonu'ndaki konserin ilk bölümünde Yazıcı, piyanosuyla Modest Musorgski’nin "Bir Sergiden Tablolar" eseri seslendirdi.

Yazıcı, konserin devamında Fazıl Say'ın "Keman ve Piyano için Sonat" ve Johannes Brahms'ın "Keman ve Piyano için Sonat op 108" eserlerini çaldı.

Konserin ikinci bölümünde, ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi genç keman virtüözü Aksu ile Yazıcı, birlikte sahne aldı.

Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi.