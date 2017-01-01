MANİSA (AA) - Manisa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle Şehzadeler ilçesinde, Çarşı Mahallesi'ndeki Çarşı Bulvarı refüjünde bulunan 50 yıllık çam ağacının devrilmesi sonucu, iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Yunusemre ilçesinde de Halk Eğitim Merkezi karşısındaki iki ağacın üzerine devrildiği otomobil hasar gördü.
Her iki ilçede söz konusu olayların yaşandığı bölgelerde trafik akışı yaklaşık bir saat durdu.
Belediye çalışanlarının yola devrilen ağaçları kaldırmasının ardından trafik normale döndü.