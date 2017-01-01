Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

MALATYA (AA) - Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik operasyonda, Malatya'da gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer 10 şüpheliyse etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
FETÖ'nün emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik 26 Nisan'da Ankara merkezli 81 ilde gerçekleştirilen operasyonda Malatya'da gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde "F" ve "T" serisi, birer dolarlık banknotla FETÖ'ye yararlı olan kişilere verildiği ileri sürülen 16 "Kıtmir madalyonu" ve "Kıtmir tablosu", ayrıca terör örgütüne ait simgelerin de arasında yer aldığı çok sayıda dijital doküman bulunmuştu.