Aracının motor kısmına sıkışan kediyi sahiplendi

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YALOVA (AA) - Yalova'da bir kadın, park halindeki aracının motor kısmına sıkışan kediyi, kurtarıldıktan sonra sahiplendi.

Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Caddesi Atatürk İlkokulu önünde 77 AS 414 plakalı cipini park eden Seyhan Bakkal alışverişe çıktı.

Park halindeki cipin motor kısmından kedi yavrusu sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, Yalova İtfaiyesi ile polis ekiplerine haber verdi. Cipin park edildiği alana gelen itfaiye ekipleri, kedi sesinin aracın kaput kısmından geldiğini belirledi.

Polis ekipleri, plakasından yola çıkarak ulaştıkları aracın sahibinden bölgeye gelmesini istedi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen araç sahibi Seyhan Bakkal, kaputu açtı. İtfaiye ekipleri el feneri ile kedinin bulunduğu yeri tespit etmekte zorlandı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kedi yavrusu sıkıştığı motor bölümünden çıkartıldı.

Kedinin kurtarılma anını cep telefonları ile kaydeden çevredeki vatandaşlar, ekipleri alkışladı.

Araç sahibi Bakkal gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin kurtarılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Araçtan sesin geldiğini duyan duyarlı vatandaşların haber vermesi ile ilgililerin olay yerine geldiğini belirten Bakkal, "Polisler bana ulaştı hemen aracımın başına geldim. İtfaiye ekipleri de özverili bir şekilde kediyi kurtardı. Kedimiz sağ salim kurtuldu. Ben de kedinin benim kısmetimin olduğunu düşünüyorum. Küçük bir kızım var, kedileri çok seviyor. Ben de bu kediyi sahiplenmek istiyorum." diye konuştu.

Kedinin, Yalova Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezindeki kontrollerin ardından sürücüye teslim edileceği öğrenildi.