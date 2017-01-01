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Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

09 Mayıs 2017 Salı, 22:26

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmaya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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