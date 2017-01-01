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Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY davası

09 Mayıs 2017 Salı, 22:29

AFYONKARAHİSAR (AA)- Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 10 sanıktan 8'ine hapis cezası verildi, 2'si beraat etti.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ikisi tutuksuz 8'i tutuklu 10 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Sanık, Murat Taner yaptığı savunmasında telefonunda ByLock'un bulunmasıyla ilgili olarak yüklemeyi yapmadığını, telefonda bulunmasına çok şaşırdığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ali Kocakavuk'a 10 yıl, babası İsmail Kocakavuk'a 6 yıl 3 ay, Murat Taner'e 10 yıl 7 ay 15 gün, Hüseyin Yılmaz'a 8 yıl 9 ay, Lütfullah Tezgiden'e 9 yıl 4 ay 15 gün, Mustafa Aldemir'e 8 yıl 1 ay 15 gün, Abdulrezzak Taşdönderen'e 10 yıl, Ahmet Barlak'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan Çetin İplikçioğlu ile Mustafa Sarıdere ise berat etti.

Öte yandan Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 11 sanıktan 10'una hapis cezası verildi, biri beraat etti.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Acar, Ahmet Genelioğlu, Bülent Şahin, Kamil Türe, Mehmet Çarkgil, Mehmet Taner, Ramazan Özçelik ile tutuksuz sanıklar Ali Acar, Celalettin Soner, Mazhar Kocaarslan, Niyazi Diler ve avukatları hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ahmet Acar'a 10 yıl 6 ay, Ahmet Genelioğlu'na 12 yıl, Bülent Şahin'e 12 yıl, Kamil Türe'ye 9 yıl, Mehmet Çarkgil'e 12 yıl 9 ay, Mehmet Taner'e 12 yıl 9 ay ve Ramazan Özçelik'e 12 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Niyazi Diler 12 yıl 9 ay, Ali Acar 10 yıl 6 ay, Celalettin Soner ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemede tutuksuz yargılanan sanık Mazhar Kocaaslan ise berat etti.

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