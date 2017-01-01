Tunceli'deki terör operasyonu

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Aliboğazı bölgesinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçlerine teslim olan 12 terör örgütü mensubundan 4'ünün daha sevk edildiği mahkemede "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı, kalan 3 terör örgütü mensubunun gözaltı işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, daha önce güvenlik güçleri tarafından Hozat ilçesi Aliboğazı Deresi bölgesinde 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, sağ ele geçirilen 12 terör örgütü mensubu teröristten 5'inin sevk edildiği mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 7 terör örgütü mensubunun gözaltı işlemlerinin devam ettiğinin kamuoyu ile paylaşıldığı anımsatıldı.

İşlemleri tamamlanan terör örgütü mensuplarından 4'ünün daha Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Devam eden soruşturmalar kapsamında gözaltında bulunan 7 terör örgütü mensubu şahıstan 4'ü sevk edildiği mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, geri kalan 3 terör örgütü mensubunun gözaltı işlemleri devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tunceli'de terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.



