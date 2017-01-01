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Bartın'da FETÖ/PDY davasında karar

09 Mayıs 2017 Salı, 22:38

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyelik iddiasıyla tutuklu bulunan eski hakim Turgay Bostancı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Turgay Bostancı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Bostancı, mahkemedeki savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u az bir süre kullandığını öne sürdü.

Üniversite yıllarında örgütün evlerinde kaldığını ve örgüt üyelerinin kendisini akademisyen olması için yönlendirdiklerini belirten Bostancı, "Beni bu paralel yapıya hizmet ettirmek için akademisyenliğe yönlendirmek istediler. Ben de onlara hizmet etmemek için kendi imkanlarımla hakimlik sınavlarına hazırlandım. Bunların terör örgütü olduğunu bilseydim bu yapının hiçbir yerinde yer almazdım. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.


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