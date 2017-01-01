Tır dorsesinden Suriyeli tarım işçileri çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir ihbar üzerine durdurulan tırın dorsesinden Suriyeli tarım işçileri çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İzmir karayolu üzerinde uygulama görevi yapan polisler, ihbar üzerine 20 BBH 08 plakalı tırı çevre yolu üzerinde otogar kavşağında durdurdu.
Yapılan incelemede üzeri branda ile kapatılan dorsenin içinde yabancı uyruklu 44 kişinin olduğu belirlendi.
Araçta bulunan kişilerin Suriyeli tarım işçileri olduğu anlaşıldı.
Araçtan indirilen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne götürüldü.