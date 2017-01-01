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Antalyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

09 Mayıs 2017 Salı, 22:51


ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas ve dar alanda top kapma çalışmaları yaptı.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona ererken, Çalımbay, çalışma sırasında oyuncularını sık sık uyardı.

İdman sırasında kaptan Samuel Eto'o'nun da zaman zaman takım arkadaşlarına ikazda bulunduğu gözlendi.

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, bir süre antrenmanı izledi. Çalımbay ile Eto'o'ya çiçek veren, oyunculara baklava ikram eden grup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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