MUĞLA (AA) - Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan HDP Marmaris İlçe Başkanı Abdullah İpekli (44), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Marmaris İlçe Başkanı İpekli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İpekli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, HDP Marmaris İlçe Başkanı İpekli terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe binasında yapılan aramada, yasak yayın, dergi, gazete ve posterlere el konulmuştu.