Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 13 kişiden 7'si tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan M.B, F.D, İ.P, B.S, M.K, Ö.C, M.A.E. çıkrıldıkları mahkemece tutuklandı, E.A, M.D, A.B, N.T, İ.K. ve H.K. ise devam eden başka mahkemelerinden dolayı serbest bırakıldı.