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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'de iş kazası: 1 ölü

09 Mayıs 2017 Salı, 23:33

DÜZCE (AA) - Düzce'de, çalıştığı fabrikada beton zemine düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şaziye köyünde orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçi Ekrem Seze (60), fabrika içerisindeki su kanalı inşaatında kalıpları söktüğü sırada dengesini kaybederek beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Düştüğü yerden mesai arkadaşları tarafından çıkarılamayan Sezer'i kurtarmak üzere itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Sezer, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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