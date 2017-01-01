GÜNCELLEME - Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

BURSA (AA) - Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, Bursa'da gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 32 kişiden 25'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında Bursa'da yakalanan 66 kişiden 32'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa'da 26 Nisan'da gözaltına alınan 66 şüpheliden 35'i dün adliyeye sevk edilmiş, 28'i tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, birinin ifadesi de bugüne kalmıştı.