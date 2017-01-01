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Sırt çantasında 4 kilogram eroin ile yakalandı

09 Mayıs 2017 Salı, 23:48

ADANA (AA) - Adana'dan Van'a, sırt çantasındaki 4 kilogram eroini götürmek istediği ileri sürülen 16 yaşındaki çocuk, otogarda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan kente uyuşturucu ticareti yapmak için iki gün önce geldiği tespit edilen F.A'yı takibe aldı.

İki gün boyunca kentteki bir yakınında kalan ve eroini temin ettiği belirlenen F.A, daha sonra Van'a tekrar dönmek üzere Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gitti.

Çocuğu takibe alan polis ekipleri, burada otobüse bindiği sırada F.A'yı gözaltına aldı. Otogardaki polis noktasına götürülen çocuğun sırt çantasında yapılan incelemede, 4 kilogram eroin ele geçirildi.

Zanlının kentte yanında kaldığı yakını A.K'nin de otogara F.A'yı uğurlamaya geldiği ve gözaltına alındığı belirtildi.

Şüpheli F.A'nın babasının da bir süre önce uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

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