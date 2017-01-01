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Muğla'da terör örgütü soruşturmaları

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:28

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 463 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Muğla Valiliği Olağanüstü Hal Bürosundan yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanmış FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmeye kalkışılan darbe girişiminin ardından, aralarında Marmaris'te Cumhurbaşkanının kaldığı otele suikast teşebbüsünde bulunan teröristlerin de bulunduğu sanıklar dahil il genelinde geniş çaplı operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Muğla ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütünün il yapılanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütüne mensup olduğu veya örgüte yardım ettiği iddiasıyla iş adamları, öğretmen, yönetici, hakim, savcı, asker, polis gibi kamu görevlilerinin aralarında bulunduğu kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında 1095 kişi gözaltına alınırken, 463 kişi tutuklandı, 392 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 176 kişi serbest bırakıldı, 43 kişi başka illere sevk edildi, 21 kişinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor."

Açıklamada ayrıca aynı dönemde FETÖ/PDY, PKK/KCK ve diğer terör örgütleri ile bağlantısı nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname ile 695 kamu personelinin ihraç edildiği, 305 personelin ise görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Muğla ve ilçelerinde 14 okul, 21 yurt, 9 dernek, 5 sendika, 8 dershane, 19 verici istasyonu, 1 ajans, 2 kurs, 1 gazeteye de kapatma ve idari tedbir kararı uygulandığı kaydedildi.

Öte yandan, aynı süreçte PKK/KCK, DAEŞ ve DHKP-C terör örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütüne üye 72 şüphelinin yakalandığı, bu kişilerden 17'sinin tutuklandığı, 11'i hakkında adli kontrol uygulandığı, 42 kişinin serbest bırakıldığı 2 kişinin firarda olduğu bildirilen açıklamada, el bombası, 13 kilo jel patlayıcı ile yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, kentte DEAŞ terör örgütü üyesi 18 kişinin yakalandığı bunlardan 2'sinin tutuklandığı, biri Türk, 15 yabancı uyruklunun da serbest bırakıldığı kaydedildi.

DHKP-C terör örgütü üyesi 3 şüphelinin de gözaltına alınmalarının ardından adli makamlarca tutuklandığı belirtilen açıklamada, Birleşik Güçler terör örgütünden 2 kişinin de tutuklandığı ifade edildi.

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