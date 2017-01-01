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AFYONKARAHİSAR (AA)- Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Afyonkarahisar'da "İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz Gecesini Anlatıyor" programı düzenlendi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Moderatörlüğünü İsmail Hakkı Ürün'ün yaptığı programda kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, "15 Temmuz" temalı gösteri sundu. Yapılan sunumun ardından 15 Temmuz gazilerinden Fatih Kaya, Oğuzhan Özçelik ve Barış Dedebağı o gece yaşadıklarını Afyonkarahisarlı vatandaşlarla paylaştı.

15 Temmuz darbe girişiminde bacağından yaralanarak gazi olan Fatih Kaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinin kapatıldığını saat 22.00'a doğru öğrendiğini söyledi.

Köprünün kapatılmasını ilk etapta tatbikat gereği olarak düşündüğünü, fakat eve gittiğinde yapılanın bir darbe girişimi olduğunu televizyondan öğrendiğini aktaran Kaya, "Evden çıktım ve ilk olarak emniyet müdürlüğüne geldim. Orada bulunan emniyet müdürümüz 'Allah'ını seven buradan ayrılmasın' dedi. O gece polislerimize de siper, çelik yelek olduk. Sonra Sabiha Gökçen Havaalanı girişinde şiddetli çatışma olduğunu söylediler. Polislerle birlikte havaalanına yürümeye başladık. Yürüyüşe ilk başladığımızda 300-400 kişiydik ama her adımda kalabalık hale geldiğimizi görüyorduk." diye konuştu.

- "Allah o günleri bir daha yüce Türk milletine yaşatmasın"

Sabiha Gökçen Havaalanına vardıklarında kapı önünde 7 tankın olduğunu ve hemen oraya doğru yöneldiklerini ifade eden Kaya, şunları anlattı:

"Orhanlı gişelerindeki çatışmada 63 tane asker kıyafeti giymiş hainle 5 tane polis çatışıyordu. Burada 11 kişi şehit, yüzlerce kişi ise gazi oldu. Bir yüzbaşı hain tankın üzerine çıkıp 'artık güvenli ellerdesiniz, refahınızı biz sağlayacağız' diye konuşma yapıyordu. O esnada bir kişi konuşma yapan kişinin ayaklarından tutup aşağıya çekti. Bizde bu sırada tankların üzerine çıkmak için hareket ettik. Göldeki ete hücum eden pirana gibi tanklara saldırdık. Gerçekten biz o gün o tankları havaya kaldıracaktık. Tankın üzerinde tankları ele geçirirken benim ayağım kaydı ve yere düştüm. Ayağım kırıldı. Yanımda abim vardı ve beni vuruldu sandılar. Tanklar üzerimden geçmesin diye hemen kenara çektiler. O gece bir polis arkadaşım 7 kurşun yedi ve hala Allah'a şükür yaşıyor. Sağlık durumu da iyi. Bu bir insanın, bir Müslümanın bir Müslümana yapabileceği en son işti. Allah o günleri bir daha yüce Türk milletine yaşatmasın. 250 şehit, 2 bin 193 gazi verdik ama vatanımızı vermedik."

Konuşmaların ardından, programa katılan gazilere plaket ve çiçek takdim edildi.

