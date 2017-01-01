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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Alevler arasında kalan engelli vatandaşı itfaiye kurtardı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:42

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde evinde çıkan yangın nedeniyle alevlerin arasında kalan engelli vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Eriş Sokak'ta bedensel engelli Avni Kılıçarslan'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler arasında kalan Kılıçarslan'ı evden çıkardı. Dumandan etkilenen Kılıçarslan'a ambulansta ilk müdahale yapıldı, ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

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