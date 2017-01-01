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FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyon

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 01:19

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ''mahrem imamlarına'' yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, soruşturma doğrultusunda Kocaeli'de polis tarafından gözaltına alınan 16 kişi, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan zanlılar daha sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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