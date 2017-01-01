Kahramanmaraş'taki cinayet

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta eski eşinin birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, boşandığı eşinin imam nikahıyla birlikte yaşadığı ileri sürülen Osman Özen'i (40) öldürdüğü iddia edilen Muhammed K'nın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüpheliyi Yörükselim Mahallesi Ahir Dağ Caddesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan Muhammed K, daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Muhammed K, dün merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde eski eşi A.A. ve onun birlikte yaşadığı iddia edilen Osman Özen ile sokakta karşılaşmıştı. Aralarında çıkan kavga sonucu Özen'i bıçakla yaraladığı öne sürülen Muhammed K, olay yerinden kaçmıştı. Özen, sağlık ekiplerince götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.