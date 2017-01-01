Akdamar Adası'nda çok dilli konser

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VAN (AA) - Van'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında Akdamar Adası'nda 10 dilde konser verildi.

Akdamar Kilisesi önünde Anka Müzik Topluluğu, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, İspanyolca, İngilizce, Yunanca, İbranice, Latince ve Ermenice dillerinde şarkılar seslendirdi.

Van TSO Başkanı Necdet Takva, yaptığı açıklamada, farklı kültürlerin buluşması, farklı inançtan insanların bir araya gelerek farkındalık oluşturması için etkinliği Akdamar Adası'nda yapma kararı aldıklarını söyledi.

Avrupa Birliği'nin kültürler buluşması olduğunu ifade eden Takva, "Avrupa Birliği, farklılıklar içinde bir birliği temsil ediyor. Biz de kentimizin geçmişiyle geleceğini bu kültürel ortaklık temelinde temsil etmek ve bu mesajı vermek üzere, muhteşem bir altyapı hazırlayarak, 10 dilde konser veren bir müzik topluluğunu konuk ederek bu farkındalığı en üst düzeye taşımak istedik." dedi.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da Akdamar Adası'nın insana ait bütün değerlerin ortak paydası olduğunu dile getirdi.

9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen konseri çok sayıda kişi izledi.

