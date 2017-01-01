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Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:17

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 46 zanlıdan 26'sı tutuklandı.

FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 46 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 26'sı tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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