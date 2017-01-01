FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyon

SİNOP (AA) - Sinop'ta, 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik yurt genelindeki operasyon kapsamında Sinop Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla emniyet güçlerince gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarından 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.S, A.A. ve Y.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden S.M. ve F.S. savcılık sorgularının ardından, A.S. ve B.B. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.