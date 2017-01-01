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Tedavileri tamamlanan yabani kuşlar doğaya bırakıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:03
Tedavileri tamamlanan yabani kuşlar doğaya bırakıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan 4 kızıl şahin ve kara çaylak doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 2 ay önce yaralı olarak merkeze getirilen kuşların tedavi ve rehabilitasyonları tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdür Yardımcısı Fehmi Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşu illerden gönderilen 4 kızıl şahin ile 1 kara çaylağın tedavilerinin tamamlandığını söyledi.

Hayvanlardan kimisinin göç yorgunu, bazılarının da yaralı olduğunu anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"İki ay süren rehabilite ve tedavilerinin ardından kuşlar sağlıklarına kavuştu. Aşılama projesi kapsamında şahin ve kara çaylağı yeniden doğaya bıraktık. Tabii bırakmadan önce de bunların halkalamasını yaptık. Böylelikle nerede olursa olsun bunların Türkiye'nin kuşu olduğu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından halkalandığının ispatı olacaktır."

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Reşat Ektiren de iki aylık bir tedavinin ardından kuşların rehabilitasyon kafeslerine alındığını ve gerekli fiziki tedavi koşulları sağlandıktan sonra doğaya bırakıldıklarını kaydetti.

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