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"Mahrem imam" soruşturmasında 4 tutuklama

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:05

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan’da, 6 "mahrem imam" 26 Nisan'daki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, yurt genelinde mahrem imamlarla ilgili yapılan operasyonlarda Erzincan’da 19 kişinin tespit edildiği, bunlardan 7'sinin çeşitli tarihlerdeki operasyonlarda tutuklandığı öğrenildi.


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