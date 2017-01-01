Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BURSA (AA) - Bursa merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin operasyonda, terör örgütünün öğrenci yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 28 Nisan'da 16 ilde örgütün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
FETÖ'nün "ışık evleri"nde öğrencilik döneminden bu yana yetiştirildiği ve örgüte adam kazandırmak için çeşitli eğitim kurumlarından sorumlu oldukları tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.