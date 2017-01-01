ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:06

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (saatte 50-80, yer yer 100 kilometre hızla) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 6, Erzincan'da 7, Ardahan'da 8, Tunceli'de 10 ve Iğdır'da 14 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 26, Tunceli'de 25, Ağrı'da 20, Erzincan'da 19, Erzurum ve Ardahan'da 18, Kars'ta 17 derece olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER
Milletvekili Aydemir: &quot;Değerlerimizi sahiplenmeliyiz&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR: "DEĞERLERİMİZİ SAHİPLENMELİYİZ"
Başkan Sekmen'den Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN SEKMEN'DEN BERAT KANDİLİ MESAJI
DAİB, KOSGEB işbirliğiyle İhracat Danışmanlığı programına devam ediyor
YEREL

DAİB, KOSGEB İŞBİRLİĞİYLE İHRACAT DANIŞMANLIĞI PROGRAMINA DEVAM EDİYOR
Erzurum'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY DAVASI
Talimatları &quot;kakaotalk&quot;tan alan polis imamının &quot;FETÖ&quot; davası
YEREL

TALİMATLARI "KAKAOTALK"TAN ALAN POLİS İMAMININ "FETÖ" DAVASI
Ilıcalı, 2026 Kış Olimpiyatlarına adaylığı turizmcilerle masaya yatırdı
YEREL

ILICALI, 2026 KIŞ OLİMPİYATLARINA ADAYLIĞI TURİZMCİLERLE MASAYA YATIRDI
Ergaz Bluepet ETÜ'de 'İşveren Mühendis' adlı seminer düzenledi
YEREL

ERGAZ BLUEPET ETÜ'DE 'İŞVEREN MÜHENDİS' ADLI SEMİNER DÜZENLEDİ
Rektör Çomaklı, STK temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Benlerdeki bu değişimlere dikkat
YEREL

BENLERDEKİ BU DEĞİŞİMLERE DİKKAT
Er-Vak Gençlik Kolları projelerine hız kesmeden devam ediyor
YEREL

ER-VAK GENÇLİK KOLLARI PROJELERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Başkan Öz'den ilçelere teşekkür ziyareti
YEREL

BAŞKAN ÖZ'DEN İLÇELERE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Büyükşehir altyapı yatırımlarına hız verdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ALTYAPI YATIRIMLARINA HIZ VERDİ
Kafkas Erzurum şubesi açıldı
YEREL

KAFKAS ERZURUM ŞUBESİ AÇILDI
Erzurum'da terör operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA TERÖR OPERASYONU
Doğu'da kuvvetli fırtına uyarısı
YEREL

DOĞU'DA KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
Erzurum bir çınarını daha kaybetti
YEREL

ERZURUM BİR ÇINARINI DAHA KAYBETTİ
Sigara bağımlılığına dikkat
YEREL

SİGARA BAĞIMLILIĞINA DİKKAT
Görünmez diş telleri mutluluk veriyor
YEREL

GÖRÜNMEZ DİŞ TELLERİ MUTLULUK VERİYOR
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Vali Azizoğlu'ndan Vakıflar Haftası mesajı
YEREL

VALİ AZİZOĞLU'NDAN VAKIFLAR HAFTASI MESAJI
Yakutiye Belediyesi, yol ve sosyal donatı çalışmalarına devam ediyor
YEREL

YAKUTİYE BELEDİYESİ, YOL VE SOSYAL DONATI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi kreşinde karne heyecanı
YEREL

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KÜLTÜR MERKEZİ KREŞİNDE KARNE HEYECANI
55 yıldır şapka dikiyor
YEREL

55 YILDIR ŞAPKA DİKİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Eser Yenenler'den açıklama: Yuva yıkan kadın gibi oldum
FİSKOS

VE ESER KONUŞTU: YUVA YIKAN KADIN GİBİ OLDUM

 1
  • 2 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 3 Akrep ile karadul karşı karşıya gelirse...
  • 4 Aç karnına su içmek için 10 neden!