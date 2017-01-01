Doğu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (saatte 50-80, yer yer 100 kilometre hızla) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 6, Erzincan'da 7, Ardahan'da 8, Tunceli'de 10 ve Iğdır'da 14 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 26, Tunceli'de 25, Ağrı'da 20, Erzincan'da 19, Erzurum ve Ardahan'da 18, Kars'ta 17 derece olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması gerekiyor.