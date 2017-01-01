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İşgalci Rus subayının çürümemiş cesedinin bulunması

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:39
İşgalci Rus subayının çürümemiş cesedinin bulunması

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da inşaat alanındaki kazı sırasında, işgalci Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesedin bulunduğu alanda, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Kars Müze Müdürlüğü ekiplerince ilk inceleme yapıldı.

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Kaptan Zeynel Abidin Yaşlı ve beraberindeki teknik heyet, alanda ilk incelemeyi yaptı.

İnceleme sırasında üç kişilik uzman ekip, alanda ve özellikle cesedin bulunduğu yerde inceme yaptı, fotoğraf çekip not aldı. Alana basın mensuplarının girmesine izin verilmedi.

24 Mayıs'ta bu olay ile ilgili uzman ekiplerce kurul toplanacağını belirten Yaşlı, öncesinde basına bilgi vermeyi doğru bulmadıklarını ifade etti.

-İnşaat alanında polis nöbette

Öte yandan alanda başka subay ve askerlere ait iskelet parçaları ile askeri botlar bulunması nedeniyle durdurulan inşaat önünde bir aksaklığın yaşanmaması için emniyet mensuplarının aldığı güvenlik önlemi ise sürüyor.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla Kars Müze Müdürlüğünde başlatılan çalışmalar da devam ediyor.

Ardahan'da 1905-1913 yıllarında görev yapan ve Rus tarihinde "Kafkasya'nın fatihi" olarak anılan Tümgeneral Vasiliy Geyman'a ait olabileceği değerlendirilen ceset, Kars Müzesi'nde muhafaza ediliyor.

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