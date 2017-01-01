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Büyükşehir Gaziantepspor, Kalpar ile umutlu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:41


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde çıktığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi ve hanesine 9 puan yazdırdı.

Sezona büyük hedeflerle giren, 27 haftalık bölümde teknik direktörler Bülent Bölükbaşı, Metin Diyadin ve Oğuz Çetin'in görev yaptığı Gaziantep ekibi, 24 puanda kalarak kendisini düşme hattındaki takımların arasında buldu.

Ligde 28. hafta öncesinde göreve getirilen Hüseyin Kalpar yönetiminde 5 maça çıkan mavi-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet, 3 de beraberlik alıp 33 puana ulaştı. 32. haftanın ardından 16. sırada ve düşme hattında yer almasına rağmen üst sıradaki takımlarla puan farkını azaltan Gaziantep ekibinde, ligde kalma adına umutlar sürüyor.

Kalpar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Gaziantepspor'a geldiğinde takımın üzerindeki kara bulutları dağıtmaya yönelik çalışmalar yaptığını belirterek, "İşimiz zordu ama doğup büyüdüğüm memleketin takımını yalnız bırakamazdım. O yüzden görevi kabul ettim. Şu anda çok şükür iyi gidiyoruz, formu yakaladığımızı söyleyebilirim. Takımın üzerindeki kötü hava dağılmaya başladı. Sıkıntılı süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan yöneticilere ve taraftarlara da teşekkür eden deneyimli teknik adam, başarıda onların da katkısının olduğunu kaydetti.

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