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Aksaray'daki trafik kazaları MOBESE kamerasında

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:45

AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünce basınla paylaşılan ve son iki ayda meydana gelen trafik kazalarının görüntülerinde, Eski Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın, hareket etmesiyle yayaya çarpması, Karasu Kavşağı Mevkisi'nde de tali yoldan ana yola çıkan bir kamyonetin otomobile çarpması yer alıyor.

Görüntülerde, Belediye Caddesi'nde bir otomobil hızla gelen motosikletle çarpışıyor. Kurtuluş Kavşağı'nda seyreden bir otomobil ise önce soldan çıkan otomobile, ardından yol kenarında bulunan ağaca çarpıyor.

Büyük Bölcek Caddesi'nde bir halk otobüsü yolun sağından gelen motosiklet sürücüsüne çarparken, bir diğer görüntüdeki kaza, Kurtuluş Kavşağı'nda otomobilin yayaya çarpması sonucu gerçekleşiyor.

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