FETÖ şüphelisi firari öğretmen çiftin yakalanması

TOKAT (AA) - Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanan firari öğretmen çiftten biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara'da yakalanan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kanun hükmünde kararnameyle kapatılan ilkokulda öğretmenlik yapan F.B. ile kocası C.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.